Важное заявление в Кремле и атомная дипломатия. Неделя Путина

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе инициировал спасение последнего остающегося стратегического договора с США и подчеркнул, что Москва не хочет гонки вооружений, но всегда "в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы".

Также российский лидер рассказал о революционных разработках в атомной сфере, дал напутствие губернаторам по итогам выборов и пообещал решить вопрос с участием России в БДИПЧ - Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которое, как считают в Москве, давно уже и не про демократию, и не про права.

ТАСС собрал главное по президентской тематике за последние семь дней.

Статус-кво

Глава государства с начала сентября много времени провел в поездках, но 22 сентября в беседе с журналистами его пресс-секретарь Дмитрий Песков сразу назвал начинающуюся неделю приземленной - в том плане, что Путин будет работать в Москве. И тут же анонсировал: президент "сделает важное заявление".

Позднее в тот же день на совещании с Совбезом РФ Путин объявил, что Россия готова после истечения 5 февраля 2026 года Договора с США о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще год придерживаться его основных ограничений. При одном условии - если США "будут действовать аналогичным образом".

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

"Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом", - заявил Путин. Российский лидер считает важным попытаться "сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво".

Вашингтон пока не дал ответа. Песков даже в шутку (или нет) предположил, что это Владимир Зеленский "не дал просто президенту [США Дональду] Трампу сформулировать какую-то позицию в ответ на эту инициативу президента Путина". Москва ожидает, что ответ от главы Белого дома все же последует - "на неделе".

Путин в свою очередь публично никак не комментировал новую риторику Трампа по Украине, включая заявления про украинские границы и "бумажного тигра". В Кремле в целом отреагировали на эти высказывания спокойно, выразив уверенность, что президент США "сохраняет политическую волю" на продолжение усилий по мирному урегулированию.

Атомная дипломатия

Большая международная политика в публичном графике Путина продолжилась 25 сентября с переходом в ночь на пятницу. Путин вместе с другими лидерами сидел за круглым столом на Глобальном атомном форуме на ВДНХ и подчеркивал: "Мы отвергаем так называемый технологический колониализм". Речь идет о том, что Россия не ставит своих партнеров по атомным проектам в зависимость от российских технических решений, а наоборот, помогает им создать "собственную суверенную национальную атомную отрасль".

© Сергей Булкин/ ТАСС

При этом именно РФ остается лидером в этой отрасли. "Не без гордости можно сказать, что только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики", а российские атомные станции остаются "самыми востребованными в мире", обратил внимание президент РФ. Путин сообщил также, что уже в 2030 году Россия планирует запустить в Томской области "первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом". "Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров, - пояснил президент. - Практически весь объем - 95% отработавшего топлива - будет вновь неоднократно использоваться в реакторах".

С высокими зарубежными участниками форума Путин позднее по-отдельности встретился в Кремле, в том числе с премьер-министром Эфиопии, и.о. президента Мьянмы и премьер-министром Армении. И с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

26 сентября президента РФ ждали телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и многочасовые переговоры в Кремле с ближайшим союзником - президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Все ритмично в рабочем режиме идет, естественным образом все развивается", - оценил Путин ситуацию с обеспечением безопасности Союзного государства. Лукашенко после встречи сообщил журналистам, что вместе с президентом РФ заслушал доклад российского Генштаба, и добавил, что "Владимир Владимирович ничего не скрывает" от него.

"Люди ждут решения"

Путин на неделе пообщался также с губернаторами. 23 и 24 сентября у него в Кремле побывали глава ЛНР Леонид Пасечник и руководитель Запорожской области Евгений Балицкий.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и президент РФ Владимир Путин © Александр Казаков/ ТАСС

А 26 сентября вечером президент по видеосвязи встретился с главами 21 региона, избранных (или переизбранных) в ходе недавнего единого дня голосования. Итогам этих выборов Путин давал оценку чуть ранее на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой, состоявшейся из-за плотного графика президента глубоко за полночь в ночь на пятницу.

"Большое спасибо людям, которые не побоялись ничего и пришли, исполнили свой долг", - сказал Путин. Он подчеркнул, что россияне понимают особую важность политической стабильности в нынешних условиях. "Это основа того, на чем мы добиваемся успехов по всем направлениям: и в военной сфере, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике", - отметил президент.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова и президент РФ Владимир Путин © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Памфилова среди других тем подняла вопрос о сохранении членства России в БДИПЧ ОБСЕ. "Зачем они нам нужны? На самом деле - зачем мы платим взносы? Они не защищают наши права абсолютно", - отметила глава ЦИК. Путин согласился, что ситуация нелепая, и пообещал обсудить этот вопрос с МИД РФ и парламентом.

На встрече же с главами регионов Путин отметил: "Наши люди понимают тот ответственный момент, исторический, через который проходит страна, и поддерживают нас с вами". Но это не отменяет того, подчеркнул президент, что "нужно решать те задачи, которые стоят перед регионами, в конкретном населенном пункте, в конкретном субъекте федерации". "Люди ждут решения этих вопросов", - заключил глава государства.