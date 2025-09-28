Премьер-министр России отметил, что машиностроительный комплекс демонстрирует устойчивый рост

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских машиностроителей с профессиональным праздником и отметил, что машиностроительный комплекс активно участвует в цифровой трансформации страны.

"Сегодня машиностроительный комплекс демонстрирует устойчивый рост, реализует масштабные проекты, используя инновационные разработки, ведет активную деятельность по цифровой трансформации. Индустрия 4.0 и интернет вещей, использование аддитивных технологий, искусственного интеллекта, новых материалов позволяют оптимизировать процессы управления, повышать эффективность производства, улучшать качество продукции", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Мишустин добавил, что профессия машиностроителя пользуется заслуженным уважением в обществе. Благодаря инженерам, конструкторам, квалифицированным рабочим создаются станки, двигатели, робототехника, беспилотные авиационные системы, металлоконструкции. Также выполняются заказы для добывающих отраслей, сельского хозяйства, транспорта, медицины, армии и флота.

Премьер-министр также отметил, что особое внимание уделяется подготовке нового поколения специалистов. Он выразил уверенность, что профессионализм и ответственное отношение к своему делу позволят российским машиностроителям успешно справиться с поставленными задачами.

Мишустин добавил, что результаты труда машиностроителей послужат развитию экономики, обеспечению технологического лидерства и безопасности России, благополучию миллионов граждан.

День машиностроителя отмечается в последнее воскресенье сентября. Его учредили указом президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1966 года.