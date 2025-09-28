У посольства Молдавии в Москве выстроились очереди в день выборов

Молдаван угощают выпечкой и горячими напитками

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Молдаване, желающие проголосовать на выборах в парламент республики, выстроились в очередь у посольства страны в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Один из избирателей выразил надежду, что по результатам выборов Молдавия будет жить в мире и дружбе с Россией. "Мы очень на это надеемся, потому что те, кто там сейчас управляет страной, они все усилия направляют на то, чтобы оторвать Молдову от России. Мы должны сделать то, что когда-то наши деды, прадеды делали, - защищали свою родину. Они отдавали свою кровь и жизнь за это, а мы должны отдать свой голос, выполнить свой гражданский долг и конституционным правом воспользоваться, проголосовать за тех, кого нам надо, за правильных людей, которые дадут нам жить в мире и дружбе с Россией", - сказал Вячеслав, пришедший для участия в голосовании.

Молдаване, отдавшие свой голос, остаются на площади перед посольством. Их угощают выпечкой и горячими напитками.

В Молдавии сегодня проходят парламентские выборы. К ним Центризбирком увеличил количество избирательных участков за границей, в основном в западных странах. В России функционируют только два участка, оба в Москве. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в законодательном органе и будущий кабинет министров, возможно, будет коалиционным. В такой ситуации каждый процент по итогам голосования может стать решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. На прошлогодних выборах президента Молдавии на двух участках в Москве сформировались огромные очереди и не все успели проголосовать.