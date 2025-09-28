Захарова обвинила Запад в попытке разорвать связи России и Казахстана

Единое культурное поле и общее духовное пространство формировались веками между двумя странами, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Западные страны стремятся разорвать связи между народами России и Казахстана, но единое культурное поле двух стран, сформированное веками, помогает этого не допустить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Через медиа люди получают доступ к объективной картине происходящего, лучше понимают традиции. Да и в современном мире существуют силы, стремящиеся, как вы понимаете, разорвать связи между нашими народами. Да, это так, к сожалению, это реальность. Они пытаются навязать чуждые нам подходы, ослабить то, что созидалось самоотверженным трудом целого поколения. А если мы вспомним наше боевое братство прошлой эпохи, то не только трудом, но и пролитой в сражениях с общим врагом кровью. Однако наша общая история, общие ценности всегда служили фундаментом для противостояния, противодействия внешнему давлению", - сказала дипломат в видеоприветствии к организаторам и участникам второго Российско-казахстанского медиафорума.

Захарова отметила, что единое культурное поле и общее духовное пространство формировались веками между двумя странами. "Сегодня мы совместно развиваем проекты в гуманитарной сфере, поддерживаем языковое взаимодействие, создаем благоприятные условия для работы средств массовой информации наших стран", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что журналистское сообщество также вносит значимый вклад в развитие российско-казахстанского союзничества, способствуя укреплению доверия между обществами и созданию "единого общего близкого информационного пространства". "Наши страны связывают общее историческое наследие, основанное на взаимной поддержке, обращенной в будущее, и граница между нашими странами является не стеной, а свидетельством братского добрососедства и открывает пространство для диалога, сотрудничества, культурного обмена", - указала она.

"Я уверена, что заложенная в прошлом году традиция таких встреч будет иметь долгую жизнь и станет существенным вкладом в развитие нашей дружбы. Медиафоруму предстоит стать важной площадкой для прямого диалога представителей наших стран, для укрепления профессиональных контактов и поиска новых форматов взаимодействия", - добавила Захарова.