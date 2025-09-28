По словам советника главы ДНР, тогда Вооруженные силы Украины не опускались на уровень пыток

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. ВСУ с 2014 года сильно изменились из-за пропаганды. Украинские войска в вопросах истязаний скатились до уровня СБУ, сообщил в интервью ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Тогда, в 2014 году, Вооруженные силы Украины не опускались на этот уровень - уровень пыток. Но за время с 2014 года очень сильно трансформировались, поэтому сейчас я [их] называю не Вооруженные силы Украины, а вооруженные формирования. То есть это не люди уже, они тоже были подвержены вот этому информационному воздействию в принципе, [и теперь] стали на уровне украинских СБУ", - сказал советник.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.