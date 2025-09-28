Положение дел на фронтах говорит об обратном, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский пытается продемонстрировать западным кураторам, что он "бравый вояка", однако положение дел на фронтах говорит об обратном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Зеленский пытается демонстрировать европейцам, которые теперь будут выступать в роли кормилицы, а также кураторам европейцев, что он такой бравый вояка. Между тем положение дел на фронтах свидетельствует об обратном", - сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.