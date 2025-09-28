Захарова: Запад подвергает глобальное медиапространство опасной фрагментации

Западные страны не смогут навечно отгородиться от неудобной правды, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Государства коллективного Запада подвергают глобальное медиапространство опасной фрагментации, пытаясь искоренить любые проявления инакомыслия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации.

"28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации - памятная дата, учрежденная в 2015 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО, чтобы напомнить человечеству о важности фундаментального права каждого на поиск, получение и распространение информации. <...> Несмотря на впечатляющий прогресс в сфере коммуникаций, реальная ситуация в сфере свободы доступа к информации в мире за это же время существенно ухудшилась. Стараниями государств коллективного Запада, взявших курс на бескомпромиссное искоренение любых проявлений инакомыслия, глобальное медиапространство подвергается опасной фрагментации", - отметила дипломат.

Западные страны, практикуя запреты и блокировки российских СМИ, создали для своих жителей искусственный барьер, который ограничивает им доступ к информации, заявила Захарова. "Практикуемые этими странами запреты и блокировки, а также иные формы притеснения неугодных, в первую очередь российских СМИ, стали для их жителей искусственным барьером, препятствующим реализации их права на свободный доступ к информации", - отметила дипломат.

"Широкое распространение там получили и другие нечистоплотные методы подавления альтернативных точек зрения, в том числе сегрегация и целенаправленная травля идеологических оппонентов, заморозка их банковских счетов, уголовное преследование по политическим мотивам, даже угрозы расправой и физическое насилие. Многим из них пришлось поплатиться своей жизнью за право отстаивать собственное мнение", - подчеркнула Захарова. Дипломат указала, что МИД России со своей стороны продолжит проводить системную работу по защите профессиональных прав журналистов и "изобличению бездействия профильных в этой сфере международных структур".

Правительства стран Запада не смогут навечно отгородиться от неудобной правды, люди будут находить способы преодолевать информационные стены, заявила Захарова. Дипломат отметила, что представители стран Запада, пользуясь своими позициями в профильных международных структурах, "фактически парализуют их работу, не позволяя тем действенно реагировать на различные репрессии в отношении СМИ и их сотрудников"

"В результате такой политики международная система защиты профессиональных прав медиасообщества демонстрирует дисфункциональность даже в тех случаях, когда речь идет об умышленных убийствах и терактах против журналистов и военкоров. Все это в корне противоречит центральной идее всемирного дня, которую в него закладывали авторы этой инициативы. Тем не менее, несмотря на сегодняшнее удручающее положение дел в этой сфере, навечно отгородиться от неудобной правды правительствам западных стран не позволит естественная человеческая потребность в доступе к объективной информации. Люди будут и впредь находить способы преодолевать цензурные преграды в стремлении узнать иную точку зрения на события в мире, пока эти информационные стены не падут или не будут разрушены", - подчеркнула Захарова.