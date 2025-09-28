Володин отметил увеличение числа туристов из РФ, посетивших Вьетнам в 2024 году

Это требует от парламентариев более эффективной работы, чтобы люди, выбрав для себя отдых во Вьетнаме или в России, ни в чем не нуждались, отметил председатель Госдумы

ХАНОЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Количество российских туристов, посетивших Вьетнам в 2024 году, выросло вдвое, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы видим, насколько растет интерес граждан Российской Федерации к Вьетнаму. Количество туристов за прошлый год увеличилось в два раза", - сказал он в ходе четвертого заседания комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием Республики Вьетнам.

По его словам, это требует от парламентариев "более эффективной работы для того, чтобы люди, выбрав для себя отдых во Вьетнаме или в России, ни в чем не нуждались". "И надо, безусловно, создавать - в том числе и правовое поле, - с тем чтобы такое направление у нас могло еще более динамично развиваться, а граждане от этого выиграли", - добавил Володин.

Председатель Госдумы отметил, что также вырос запрос на знание русского и вьетнамского языков. "Многое делается в этом направлении, но так же правильно было бы уделить ему дополнительное внимание", - подчеркнул он.

"Считаем правильным сегодня расширить взаимодействие в гуманитарной сфере, включая образование, культуру, туризм. Это особенно важно с учетом того, что 2026 год объявлен Годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования", - добавил председатель Госдумы.

Володин во главе делегации Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом.