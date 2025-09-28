По объему торговли РФ уступила первое место, отметил представитель Кремля

АЛМА-АТА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия очень ценит взаимоотношения с Казахстаном, считая его своим другом и партнером. Москва будет развивать это сотрудничество, в том числе наращивать товарооборот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на медиафоруме в Алма-Ате.

"Казахстан действительно наш настоящий друг и партнер. И мы очень ценим наши отношения с Казахстаном", - подчеркнул он.

К сожалению, продолжил Песков, по объему торговли с Казахстаном Россия уступила первое место - сейчас его занимает Китай. "Мы на втором месте. Для нас это хороший стимул, чтобы бороться дальше за первенство. Но все-таки по-прежнему мы занимаем почти 20% во внешнеторговом обороте Казахстана. И конечно, мы будем делать все, чтобы Казахстан был заинтересован в том, чтобы эта доля росла", - добавил представитель Кремля.