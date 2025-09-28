Володин: РФ и Вьетнам должны способствовать росту числа сторонников многополярного мира

Председатель Госдумы отметил, что "развиваться страны могут, только если они будут суверенными" и нацеленными на выстраивание отношений на принципах уважения друг друга

ХАНОЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Число сторонников построения многополярного мира должно увеличиваться и парламентарии РФ и Вьетнама могут этому способствовать, участвуя в межпарламентских структурах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Со своей стороны мы должны сделать все для того, чтобы мир был более справедливым. Наша задача в рамках участия в различных межпарламентских структурах - постараться, чтобы как можно больше было сторонников построения многополярного мира", - сказал он в ходе четвертого заседания комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием Вьетнама.

Володин отметил, что "развиваться страны могут, только если они будут суверенными" и нацеленными на выстраивание отношений на принципах уважения друг друга, невмешательства в дела других государств, взаимовыгодного сотрудничества.

"Все эти постулаты лежат в основе наших отношений, заложенных еще нашими дедами, прадедами. Мы сегодня вспоминаем год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы во Второй мировой войне, ну и, конечно, мы сегодня хотим от души поздравить наших вьетнамских коллег, народ Вьетнама с обретением независимости, которая далась тяжелой ценой", - сказал он.

Председатель Госдумы также отметил, что "многонациональный народ Советского Союза со своей стороны сделал все возможное для того, чтобы Вьетнам стал независимым". "Опираясь на этот фундамент, мы должны дорожить нашими отношениями и постараться сделать все для того, чтобы, развивая их, передавать следующим поколениям", - добавил он.

Володин во главе делегации Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом.