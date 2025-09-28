Депутат Аршинова: Санду может попытаться отменить итоги выборов

Президент Молдавии способна фактически узурпировать власть, считает глава автономной некоммерческой организации "Евразия"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду может отменить итоги парламентских выборов, если они ее не устроят, и фактически узурпировать власть. Такое мнение высказала ТАСС глава автономной некоммерческой организации (АНО) "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова.

"В Республике Молдова сегодня сложилась очень тяжелая обстановка, поскольку результат выборов на текущий момент непредсказуем, но примерно предсказуемы действия режима Майи Санду. Есть несколько вариантов развития событий, - сказала она. - Первый из них - это продолжающаяся узурпация власти режимом Санду, который уже идет по пути Владимира Зеленского. Она может просто отменить результаты выборов. Она уже заявляла о том, что если она почувствует, что есть иностранное вмешательство, рука Кремля, то тогда выборы будут отменены".