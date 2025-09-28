Глава государства Майя Санду не пускает на избирательные участки наблюдателей, заявила глава автономной некоммерческой организации "Евразия"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Молдавские власти уже устроили немало "сюрпризов" на парламентских выборах, чтобы изменить результаты в свою пользу. Об этом заявила ТАСС глава автономной некоммерческой организации "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова.

"[Глава государства] Майя Санду сейчас уже не пускает на избирательные участки наблюдателей. Сейчас уже много "сюрпризов" произошло. Даже экс-президент Молдовы Игорь Додон не нашел себя в списках избирателей", - сказала она.

Аршинова указала, что, например, приднестровцы не могут проголосовать на избирательных участках в Молдавии, поскольку заблокированы мосты через Днестр, на избирателей в Гагаузии давят через угрозы ликвидации автономии, гражданам страны грозят уголовным преследованием за якобы имеющую место продажу голосов.