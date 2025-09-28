Личные данные Александры Мадорной опубликовали на сайте за якобы распространение недостоверной информации

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Представитель экс-аналитика разведки Корпуса морской пехоты США и бывшего инспектора по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотта Риттера Александра Мадорная внесена в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Ее личные данные опубликовали на сайте за якобы распространение недостоверной информации.

Сам Риттер числится в базе данных с апреля 2022 года.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.