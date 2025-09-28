Сальдо уличил европейских лидеров в лицемерии по конфликту на Украине

Для них продолжение конфликта лучше, чем прекращение, отметил губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 28 сентября. /ТАСС/. Европейские лидеры говорят о желании прекратить конфликт на Украине, но своими действиями показывают обратное. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Ситуация, которая развивается, она не выгодна многим европейцам, европейским лидерам, для которых продолжение войны лучше, чем [если] она прекратится. Потому что территория, на которой идет война, это не их территория. <…> Им все равно, сколько украинцев погибнет, и тем более им все равно, сколько <…> русских [погибнет] в этом столкновении. Конечно, это же плохо, но для них это хорошо. Поэтому они говорят одно, а делают совершенно другое", - сказал он.

Сальдо добавил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине станут возможными, когда для этого будут созданы все условия.

Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.