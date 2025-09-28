По словам главы комитета Госдумы по международным дела, режим Санду действует методами грязной конкуренции при поддержке своих европейских спонсоров

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова об обращении к нему французских спецслужб об удалении ряда молдавских Telegram-каналов стало не откровением, а подтверждением вмешательства Запада в молдавские выборы. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявление Дурова не стало откровением, наоборот, - подтверждением вмешательства Запада в молдавские избирательные процессы на стороне команды [президента Молдавии Майи] Санду. То, что происходит в Молдове, - издевательство над понятием честного волеизъявления: жесточайшая политическая цензура, снятие с дистанции и запрет политпартий, аресты под надуманными предлогами оппозиционных политиков, гонения на православную веру", - сообщил Слуцкий.

Режим Санду совсем не уверен в реальной поддержке молдавского населения и действует методами грязной конкуренции при поддержке своих европейских спонсоров, также отметил он.

Ранее Дуров рассказал, что французские спецслужбы обратились к нему с просьбой об удалении некоторых молдавских Telegram-каналов в связи с предстоящими выборами, однако команда мессенджера отказалась выполнять их запрос. Посредник в обмен на сотрудничество пообещал Дурову, что французская разведка даст положительный отзыв о нем судье, который вынес решение о его аресте. Дуров заявил, что это было неприемлемо по разным причинам. После этого команда Telegram получила еще один список так называемых проблемных каналов. Их единственной общей чертой было то, что они озвучивали политические позиции, которые не нравились правительствам Франции и Молдавии.

Во Франции ведется расследование в отношении Дурова. Он был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа прошлого года и вынужден возвращаться в страну каждые 14 дней.