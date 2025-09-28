Молдавский президент ранее сообщила, что обсуждала с правоохранительными органами "различные методы, начиная с попыток подкупа избирателей, на что было потрачено €100 млн"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание президента Молдавии Майи Санду касательно коррупции на выборах в парламент, отметила, что не ожидала от нее "такой откровенности".

"Санду заявила о подкупе избирателей на выборах в Молдавии. Такой откровенности от нее я не ожидала", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Санду заявила о коррупции на выборах, обращаясь к гражданам после посещения избирательного участка. Она отметила, что обсуждала с правоохранительными органами "различные методы, начиная с попыток подкупа избирателей, на что было потрачено €100 млн". По ее словам, вся информация представлена и будет обнародована правоохранителями.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности, поддерживающая Санду, может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. В этой ситуации каждый процент по итогам голосования может быть решающим. Молдавская оппозиция обвиняет власти в использовании административного ресурса и массовых фальсификациях.