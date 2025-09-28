Ожидается, что российский премьер-министр примет участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин отправляется в Белоруссию с двухдневным визитом. О программе поездки сообщает пресс-служба российского кабмина.

Как отмечается, 29-30 сентября "Мишустин примет участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета". Кроме того, председатель правительства РФ поучаствует в работе выставки "Иннопром. Беларусь".

Прошлое заседание Совета глав правительств (СГП) СНГ проходило в июне в Душанбе (Таджикистан), ЕМПС - в августе в киргизской Чолпон-Ате. Российский премьер по традиции принимал участие в обоих мероприятиях. Кроме того, Мишустин, как правило, посещает и "Иннопромы" - последняя такая выставка проходила в июле в Екатеринбурге.

Расширение интеграции

В повестке СГП СНГ - мероприятие пройдет под председательством Таджикистана - в этот раз, как отметили в российском кабмине, "вопросы расширения торгово-экономического и научно-технологического взаимодействия". Отдельное внимание будет уделено работе над транспортными коридорами, лесной промышленности, сельскому хозяйству.

Участники встречи намерены подписать Стратегию научно-технологического развития СНГ на 2026-2035 годы, которая призвана улучшить качество исследований и эффективность их внедрения. Кроме того, Мишустин и его коллеги подпишут Стратегию цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров, чтобы помочь в их интеграции с мировыми логистическими системами.

Запланировано на совете подписание еще нескольких документов, среди которых Соглашение о сотрудничестве по предупреждению развития саранчовых вредителей, план по реализации в 2026-2030 годах рамочной программы сотрудничества СНГ в области мирного использования атомной энергии.

Не менее насыщенным запланировано заседание ЕМПС: его участники рассмотрят "вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции". "Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в области промышленности, транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства", - отметили в правительстве России.

Помимо прочего, участники встречи в верхах по линии Евразийского экономического союза планируют обменяться мнениями о запуске на постоянной основе механизма прослеживаемости ввезенных на территорию ЕАЭС товаров. Пилотный проект завершился 30 июня, и теперь будут подведены его итоги.

Выездной "Иннопром"

Впервые "Иннопром", который изначально проводился на Урале, пройдет в Минске. Белоруссия станет третьим государством, организовавшим "выездную" выставку: с 2021 года центральноазиатский "Иннопром" проходит в Ташкенте, а в 2023 году мероприятие было организовано и в Казахстане.

Мишустин по итогам контактов с белорусским коллегой Александром Турчиным анонсировал летом большое количество российских участников на выставке. Кроме того, российский премьер поддержал идею провести еще одну выездную выставку в Саудовской Аравии - это мероприятие запланировано на февраль.