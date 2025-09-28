На мероприятии соберутся эксперты из более чем 40 стран

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Эксперты более чем из 40 стран соберутся в Сочи с 29 сентября по 2 октября на ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай", в этом году центральной темой станет "Полицентричный мир: инструкция по применению".

Конференция объединит 140 участников из разных государств, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию, ЮАР и другие. В клубе ожидают участия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, заместителя руководителя Администрации президента России Максима Орешкина, вице-премьера РФ Александра Новака, а также мэра Москвы Сергея Собянина.

Как рассказали организаторы, полицентричный или многополярный мир не предполагает устойчивых принципов и правил поведения. Научный директор клуба Федор Лукьянов указывает, что это "сложная среда, в которой одновременно действует намного больше игроков и определяющих факторов, чем в системах мирового управления, к которым мы привыкли с середины ХХ века". "Для успешной навигации в многополярном мире необходимо понять, как оптимальным образом избежать многочисленных рисков, сохранить устойчивость каждого государства и всей международной системы и не упустить возможности, которые открываются, несмотря на угрозы и непредсказуемость", - отмечают в клубе. Ожидается, что в ходе предстоящих дискуссий продолжит свое развитие сюжет безопасности в меняющемся мире.

"Доктор хаос", конфликты и искусственный интеллект

По традиции большинство сессий клуба проходят в закрытом формате, однако ряд дискуссий будет открыт для представителей СМИ. В первый день будет презентован ежегодный валдайский доклад "Доктор хаос, или как перестать бояться и полюбить беспорядок", название которого отсылает к фильму Стэнли Кубрика. Помимо этого, 29 сентября эксперты обсудят понятие многополярности, способы решения региональных конфликтов, милитаризацию в современном мире и трансформацию демократии.

Во второй и третий день конференции будут обсуждаться научно-технологический суверенитет, перспективы искусственного интеллекта и вызовы миграции. Кроме того, участники проанализируют тему экономического развития - возможно ли оно в условиях политической конфронтации и взаимозависимости, которая становится оружием. Завершится третий день обсуждением роли личности и лидера в истории.

Кульминацией XXII заседания клуба станет пленарная сессия, которая пройдет 2 октября. Перед ней участники подведут итоги работы на открытой дискуссии.

Полицентричный мир и как в нем жить

Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий в разговоре с ТАСС обратил внимание, что название заседания отсылает к изменениям в раскладе на международной арене. "Мир стал полицентричным. Очевидным образом единого доминанта в мире нет: есть страны посильнее, есть послабее, но прямого доминирования не существует, - отметил он. - Как в этом мире жить? Как, условно говоря, построить национальную стратегию? На что будет похож этот мир больше: на какую-то анархию или какую-то систему разнообразных многоуровневых договоров? Как это все будет происходить?"

По его словам, главным предметом обсуждений станет развитие мысли о полицентричном мире и множащихся конфликтах. "Но также в этом мире потрясающе развиваются новые технологии, которые радикально меняют жизнь, возникают совершенно новые немыслимые прежде модели общения, коммуникации, взаимодействия между людьми", - поделился собеседник агентства. "Мы надеемся, что будут высказаны искренние и здравые соображения о тенденциях в этом мире, как к ним относиться, какие существуют, возможно, наилучшие способы поведения", - добавил он.

Говоря о сессии с Лавровым, Быстрицкий заметил, что закрытый формат встречи с министром предполагает откровенный обмен мнениями и оценками между ее участниками. "Участников встречи, скорее всего, будут интересовать те вопросы, которые интересуют всех людей. Во-первых, это откровенная оценка российской стороной самых разных международных политических ситуаций, которые распространились уже буквально по всему земному шару. Это, конечно же, перспективы и взгляды России на конфликты, в том числе и региональные, на отношения с разного типа странами, то есть то, как российский МИД оценивает ситуацию, какие у него есть планы или соображения, где он видит наибольшие вызовы", - предположил он.