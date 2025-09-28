Песков: сроки визита Ким Чен Ына в Москву пока не определены

На вопрос о том, прояснились ли сроки и началась ли практическая проработка визита, пресс-секретарь президента России ответил отрицательно

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Точные сроки визита в Москву лидера КНДР Ким Чен Ына пока не определены. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава российского государства Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву во время сентябрьской встречи в Китае.

На вопрос, прояснились ли сроки и началась ли практическая проработка визита, Песков ответил отрицательно.

Ким Чен Ын, прощаясь с Путиным после переговоров в Китае, обратился к нему со словами: "Увидимся скоро". Российский лидер в свою очередь ответил: "Мы вас ждем. Приезжайте".

Предыдущий раз Путин виделся с Ким Чен Ыном в июне прошлого года, когда прилетал с визитом в Пхеньян. До этого в сентябре 2023 года руководитель КНДР приезжал в Россию - лидеры провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. Перед этим Ким Чен Ын посещал РФ в апреле 2019 года, они с Путиным встретились во Владивостоке.