Сальдо прокомментировал слухи о покушении на него словами "запугать не удастся"

Губернатор Херсонской области призвал украинское руководство подумать о совести и "крови, которая на их душах сейчас находится"

ГЕНИЧЕСК, 29 сентября. /ТАСС/. ВСУ попытками покушений не смогут запугать руководство Херсонской области. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Это элементы той войны, которая сейчас есть. Конечно же, пытаются охотиться не за чиновниками, а за руководством, за военными, за теми людьми, которые для них представляют прямую опасность, потому что все равно все зависит от людей. И поэтому даже если ничего нет, то они все равно в качестве пропагандистского такого вброса, чтобы другие опасались, боялись, сидели, ничего не делали, выдают такую информацию. Ну, знаете, как говорится, за нами не заржавеет. И если они таким образом думают запугать моих коллег или меня, то это как раз не удастся", - сказал он.

Сальдо призвал украинское руководство подумать о совести, о "той крови, которая на их душах сейчас находится". "В Крыму они прекрасно знали, что это санаторий, что там дети находятся", - добавил он.

21 сентября глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. 3 человека погибли, еще 16 пострадали. В Минобороны России сообщили, что около 19:30 мск 21 сентября в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов, ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинских боевиков на гражданские объекты в Крыму.

Ряд проукраинских СМИ написали, что Сальдо якобы мог находиться в этом санатории и после удара перестал выходить на связь. Пресс-служба губернатора опровергла эти заявления.

Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.