Володин отметил усилия Вьетнама по сохранению исторической памяти

Председатель Госдумы, говоря о республике, подчеркнул, что старый друг лучше двух новых

ХАНОЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинем отметил шаги республики по сохранению исторической памяти.

"Когда мы говорим о 2025 годе, это не только для нас знаковый год установления дипломатических отношений (1950 год - прим. ТАСС). Это год 80-летия победы во Второй мировой войне. Это год обретения независимости Вьетнамом (1945 год - прим. ТАСС), поэтому мы, со своей стороны, должны сделать все для того, чтобы сохранить историю, защитить ее и передать будущим поколениям", - сказал Володин на встрече.

Он отметил, что в ходе своего визита посетил в Ханое Музей военной истории. "Хочется сказать слова благодарности за то, что вы увековечили историю в музее. Мы это увидели, и, конечно, очень важно, чтобы ее правдиво передавали уже нашим будущим поколениям, а они бережно хранили", - сказал Володин.

"Мы очень высоко ценим те отношения, которые сложились, и то, что руководство Вьетнама поддерживает их в это непростое время - вызовов. Это еще раз доказывает, что старый друг лучше новых двух. Наши отношения прошли через испытания, и, конечно, важно, чтобы они стали от этого только крепче", - подчеркнул председатель Госдумы.