Глава ЛНР отметил, что интенсивность поставок вооружения от стран НАТО уже не та, что была в 2022 году

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Запад не щадит украинцев и в военном конфликте против России воюет их руками. Как сообщил в интервью ТАСС глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, западные страны посылают украинцев на смерть ради своей выгоды.

"Что касается поставок оружия от стран НАТО, то их ресурсы не бесконечны. Мы видим, что хотя вооружение и продолжают поставлять - интенсивность этих поставок уже не та, что была в том же 2022 году. Рано или поздно странам запада надоест «пичкать» Украину оружием, боеприпасами и наемниками. Возможно, даже тогда, когда поставлять это вооружение будет уже просто некому. Ведь всем известно, что Запад не щадит украинцев. Воюя их руками, посылает на верную смерть ради своей выгоды", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.