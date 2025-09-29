Таким образом Киев пытается показать своим западным кураторам, что военные действия в Донбассе продолжаются, указал глава республики

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселения Луганской Народной Республики становятся ожесточенней при успехах российской армии на фронтах специальной военной операции. Об этом в интервью ТАСС заявил глава республики Леонид Пасечник.

"Киев, направляя ракеты и беспилотные летательные аппараты на наш регион, преследует одну цель - нанести максимальный ущерб мирной инфраструктуре и обычным гражданским людям - женщинам, детям, пожилым гражданам. И чем успешнее Россия действует на фронтах, тем чаще и ожесточеннее становятся эти атаки", - сказал он.

Пасечник считает, что ударами по поселениям ЛНР Киев пытается показать своим западным кураторам, что военные действия в Донбассе продолжаются. "Льется кровь, и, следовательно, необходимо продолжать финансовую поддержку и поставки оружия", - подчеркнул он.

Полный текст интервью будет опубликован 30 сентября.