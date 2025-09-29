Вице-спикер Госдумы отметила, что Запад, поставляя оружие и разрешая его использовать против РФ, не только не способствуют наступлению мира, но и продолжает разжигать конфликт

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Западные кураторы киевского режима должны посетить могилы детей, погибших из-за ударов ВСУ, и серьезно задуматься перед подписанием следующего пакета помощи Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, комментируя ночную атаку беспилотников на Подмосковье, в результате которой погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук.

"Западные кураторы киевского режима, которые позиционируют себя "миротворцами", поставляя оружие и разрешая его использовать против России, не только не способствуют наступлению мира, но и продолжают проливать кровь, разжигая конфликт. Всех, кто пытается остановить Россию, обвинить в защите своих же рубежей, своих семей, детей, всех этих самопровозглашенных многочисленных "миротворцев" следовало бы пригласить в Подмосковье, на могилу погибшего шестилетнего ребенка, на могилы детей Донбасса. Поднимется ли там рука подписать очередной пакет "помощи Украине"?" - сказала депутат.

Кузнецова напомнила, что 30 сентября будет отмечаться третья годовщина воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ. По ее словам, это является "сильнейшим раздражающим фактором" для Киева. "Атаки боевиков по мирным объектам - домам, социальным учреждениям - становятся ожесточеннее. Враг, нанося удары по беспомощным детям, пытается доказать "спонсорам" террористической деятельности, что военные действия продолжаются, что они на что-то способны", - объяснила вице-спикер Госдумы.

Она также подчеркнула, что российская сторона продолжает фиксировать все преступления боевиков киевского режима и "добиваться наказания врагов". "Мы не дадим "черное" называть "белым", а поддержку кровавых атак на наших детей - путем к миру", - заключила Кузнецова.