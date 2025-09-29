Премьеры стран содружества обсудят вопросы расширения торгово-экономического и научно-технологического взаимодействия

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин вместе с другими руководителями кабминов стран СНГ принял участие в заседании Совета глав правительств содружества. Мероприятие проходит в центре Минска в Национальной библиотеке Белоруссии.

Заседание проходит в узком составе, далее планируется продолжить обсуждение наиболее важных вопросов с участием делегаций.

Как анонсировала накануне пресс-служба правительства РФ, премьеры стран СНГ обсудят "вопросы расширения торгово-экономического и научно-технологического взаимодействия". Отдельное внимание будет уделено работе над транспортными коридорами, лесной промышленности, сельскому хозяйству.

Участники встречи намерены подписать Стратегию научно-технологического развития СНГ на 2026-2035 годы, которая призвана улучшить качество исследований и эффективность их внедрения. Кроме того, Мишустин и его коллеги подпишут Стратегию цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров, чтобы помочь в их интеграции с мировыми логистическими системами.

Запланировано на совете подписание еще нескольких документов, среди которых Соглашение о сотрудничестве по предупреждению развития саранчовых вредителей, план по реализации в 2026-2030 годах рамочной программы сотрудничества СНГ в области мирного использования атомной энергии.