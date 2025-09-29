При этом звучит призыв не ссылаться на такие материалы, хотя в них приводятся факты, и это является очередным проявлением двойных стандартов, обратила внимание официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. СМИ в странах коллективного Запада, где у прессы давно уже "киевский режим головного мозга", игнорируют публикации коллег о подготовке новых провокаций со стороны Украины. При этом звучит призыв ни в коем случае не ссылаться на такие материалы, хотя в них приводятся факты, и это является очередным проявлением двойных стандартов и неприкрытого цинизма, обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самое удивительное то, что, как только на эти публикации обратили внимание, западная пресса, вот эта самая, украинизированная, у которой просто такой "киевский режим головного мозга", начала кричать, что не смейте, никто не должен обращать внимание на подобные публикации в венгерской прессе, и нельзя их цитировать, и нельзя якобы на них ссылаться, потому что это данные не официальные, а журналистские", - обратила внимание дипломат в эфире Первого канала.

"Это удивительно. Это говорят журналисты, западные журналисты - кстати говоря, и иногенские журналисты, которые спонсируются на западные деньги, - не смейте ссылаться на материалы СМИ, - продолжила Захарова. - Удивительное дело. Получается, на те материалы, которые выходят в свободной прессе и рассказывают о готовящейся провокации с приведением данных, фактов, ссылаться нельзя никому, а вот ссылаться на какие-нибудь материалы типа Би-би-си о Буче, которая произошла совершенно вне фактологического контекста, а была именно представлена британским телеканалом, как некая мифологизированная история, - не то, что можно, а нужно всем. Представляете, какие это "не двойные стандарты". Это уже просто какой-то абсолютный неприкрытый цинизм".

При этом, по словам официального представителя МИД РФ, на самом же деле речь идет о том, что журналисты, которые изначально публиковали данные о готовящейся провокации со стороны Киева и развивают данную тему, теперь уже говорят о "целой серии подобных постановок". И это, подчеркнула Захарова, не "нечто новоизобретенное", а лишь то, на что начали обращать внимание, хотя "стоило бы обращать внимание раньше". "И самое очевидное, что ведь киевский режим сам признавался в совершении этих террористических атак, экстремистских акций, - напомнила она, - буквально записывал их себе на счет в качестве побед и говорил, что и дальше будет этим заниматься. И констатация этого является, наверное, началом какого-то трезвого взгляда на вещи".

Хаотичный бег с препятствиями на Западе

"И есть еще один момент, - продолжила официальный представитель российского дипведомства. - Вы посмотрите, ведь буквально неделю назад и в западных средствах массовой информации, и в западном так называемом бомонде произошел какой-то такой, знаете, хаотичный бег с препятствиями, которые они сами себе расставили". Она напомнила, что в западных странах вдруг "начали вызывать российских послов, начали делать какие-то заявления, начали кричать о том, что сейчас дроны, якобы направленные Россией, уничтожат их с лица земли".

Однако никто даже не задумался, чьи на самом деле были дроны, о прилетах которых говорили на Западе, отметила Захарова. При этом то, что эти дроны не имеют к России никакого отношения, "теперь уже понятно всем". "Но они ведь должны были задать себе вопрос: а чьи эти дроны? Если не русские, то чьи? Откуда исходит эта угроза? И ведь ответ-то очевиден", - обратила внимание дипломат.

Ведь поставляемое Вашингтоном много лет - что началось еще при администрации экс-президента США Джо Байдена - вооружение киевскому режиму, а также вооружения, поставляемые Германией, Великобританией и другими странами НАТО, "расползаются и по Европе, и по всей планете", подчеркнула Захарова. И, по ее словам, натовские поставки вооружений в конечном счете "бумерангом попадут по натовским поставщикам".