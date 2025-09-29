Альба Асусена Торрес Мехия встретилась с главой региона Сергеем Аксеновым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия прибыла в Крым с рабочим визитом. В Симферополе она встретилась с главой региона Сергеем Аксеновым и членами правительства республики, передает корреспондент ТАСС.

Аксенов поприветствовал посла и отметил крепкие дружественные связи Никарагуа и России, добавив, что первое консульство Республики Крым было открыто именно в Никарагуа.

"Хотела бы еще раз подчеркнуть, что мы всегда с вами. Никарагуа всегда будет с Россией, и мы вас всегда ждем", - сказала в свою очередь Альба Асусена Торрес Мехия. Аксенов подарил ей памятную статуэтку в виде герба Республики Крым.