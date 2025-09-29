Лидер Рабочей партии Великобритании ранее сообщил, что его с Путри Гаятри Пертиви задержали в соответствии с законом о противодействии терроризму и безопасности границ, но не смогли объяснить, в чем конкретно их подозревают

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала допрос в аэропорту Лондона лидера Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя и его жены, которых спрашивали в том числе про отношение к главе МИД России Сергею Лаврову.

"Диалог двух англичан на британской границе: - Русише? - Ноу, бритише. - "Лавров" ферштейн? - Йес. - Хайль Карл! - Гитлер капут!!!!!" - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Гэллоуэй в своем политическом ток-шоу на YouTube, комментируя обстоятельства задержания сотрудниками контртеррористического подразделения полиции 27 сентября, сообщил, что во время допроса в аэропорту Лондона по возвращении из Москвы полиция пыталась выяснить у его жены Путри Гаятри Пертиви, почему она восхищается министром иностранных дел РФ.

Он отметил, что его с женой задержали в соответствии с законом о противодействии терроризму и безопасности границ, но не смогли объяснить, в чем конкретно их подозревают. Гэллоуэй рассказал, что его допрашивали около 4 часов, Путри Гаятри Пертиви - около 5 часов, потом их отпустили "без каких-либо обвинений".