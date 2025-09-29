Заместитель секретаря СБ РФ Александр Венедиктов и замсоветника премьер-министра республики по нацбезопасности Паван Капур обсудят ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов в преддверии визита президента России Владимира Путина обсудит в Москве с заместителем советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Паваном Капуром ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"В преддверии визита президента Путина в Индию и полноформатных переговоров на высшем уровне 30 сентября 2025 года в Москве состоится очередной раунд двусторонних консультаций по региональным вопросам под сопредседательством заместителя секретаря Совбеза Венедиктова и заместителя советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Капура", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, "в центре внимания переговоров будет обстановка в Южной Азии и на Ближнем Востоке, стороны также планируют обменяться мнениями по ситуации вокруг Украины".

Предыдущая встреча советника премьер-министра по национальной безопасности Аджита Довала прошла в Москве в августе. На переговорах с секретарем СБ Сергеем Шойгу тогда обсуждались как двусторонние, так и международные вопросы. Давала также принимал глава российского государства.

С 12 по 16 сентября 2025 года на полигонах в Белоруссии и России индийские военные приняли участие в учениях "Запад-2025".

Визит Путина в Индию, как сообщалось ранее, планируется на конец года.