Вопроса нет в повестке отношений двух стран, указал Сергей Копыркин

ЕРЕВАН, 29 сентября. /ТАСС/. Российское военное присутствие по-прежнему остается важным фактором безопасности Армении и региональной стабильности, вопрос вывода 102-й российской военной базы не стоит на повестке дня армяно-российских отношений. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью газете "Сюняц Еркир"

"Вопроса вывода 102-й военной базы нет в повестке дня двусторонних отношений. Об этом четко на всех уровнях заявляет и армянская сторона. Российское военное присутствие - это по-прежнему важнейшая несущая конструкция системы безопасности Армении и важный фактор региональной стабильности. При этом наши военные никому в регионе не угрожают", - сказал российский дипломат.

Он напомнил, что изначально Договор о российском военном присутствии на территории Армении был подписан в Москве 16 марта 1995 года на 25 лет с автоматическим продлением каждые пять лет. По его словам, позднее, в 2010 году, в Ереване двумя странами был подписан дополнительный протокол к документу, который продлил сроки дислоцирования воинских формирований Вооруженных сил России на территории Армении до 2044 года с возможностью пролонгирования каждые пять лет.