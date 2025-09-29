Это не позволят сделать ни география, ни совместная история, ни объем многоплановых связей России с государствами региона, отметил Сергей Копыркин

ЕРЕВАН, 29 сентября. /ТАСС/. Базовый приоритет внешней политики России - укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе, и попытки отделить РФ от этого региона - заведомо бессмысленная затея. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью газете Syuniac Yerkir.

"Отделять Россию от Южного Кавказа - заведомо бессмысленная затея. Это не позволят сделать ни география, ни совместная история, ни объем многоплановых связей России с закавказскими государствами. Тем не менее отдельные внешние игроки высказывают подобные абсурдные идеи, лишь обнажая собственные устремления и слабое понимание региональных реалий", - сказал российский посол.

Дипломат выразил убеждение, что неразрывная связь России с Южным Кавказом предопределяет жизненную заинтересованность российской стороны в прочном мире и стабильности в регионе, в его процветании и раскрытии транспортного потенциала. "Один из неизменных базовых приоритетов внешней политики России - укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе. В русле этой линии мы, естественно, поддерживаем любые усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном", - добавил Копыркин.

Маршрут Трампа

На просьбу выразить отношение к маршруту Трампа ("Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" - TRIPP) посол отметил, что позиция России будет сформулирована после того, как у российской стороны появится детальное понимание того, как транспортный проект будет реализовываться.

"Пока, насколько нам известно, соответствующая работа только начинается. Детали, касающиеся режимов грузового и пассажирского транзитов, обеспечения безопасности движения, еще только предстоит согласовать. В работе по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе потребуется учет обстоятельств, связанных с членством Армении в ЕАЭС, а также опирающимся на двусторонние документы присутствием российских пограничников на армяно-иранской границе", - сказал дипломат.

Копыркин заявил, что российская сторона открыта к консультациям по этим темам как с армянскими партнерами, так и с другими заинтересованными сторонами, включая Тегеран.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В документе отмечается, что стороны парафировали согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.