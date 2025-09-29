Игорь Лельчицкий отметил большое внимание бывшего губернатора к демографическим проблемам региона

ТВЕРЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Назначение Игоря Рудени на пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном административном округе является показателем доверия к его деятельности, сказал ТАСС председатель Общественной палаты Тверской области Игорь Лельчицкий, который также отметил большое внимание Рудени к демографическим проблемам региона.

"Очень важно такое внимание нашего губернатора к семье, большой семье. На мой взгляд, это очень позитивный момент в деятельности главы региона. Его работе на посту губернатора можно дать только высокую оценку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2025 году Общественная палата Тверской области впервые воспользовалась правом законодательной инициативы, и, благодаря поддержке Рудени, в регионе был принят закон о поддержке семейных предприятий, в котором более 50% владеют члены одной семьи.

Как сказал Лельчицкий, назначение Рудени на пост полномочного представителя в СЗФО говорит о высокой оценке его деятельности. "Эта оценка формируется из целого ряда показателей. Игорь Михайлович решил важные задачи, которые и определили возможности его назначения", - добавил Лельчицкий.