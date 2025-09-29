Сергей Копыркин заявил, что Россия - крупнейший внешнеторговый и инвестиционный партнер республики

ЕРЕВАН, 29 сентября. /ТАСС/. Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что диппредставительство пока не получало сигналов, говорящих об угрозе деятельности российских бизнесменов.

"Посольство и Торгпредство России находятся в тесном контакте с отечественными бизнесменами, а также с ответственными официальными представителями Армении. Пока каких-либо тревожных сигналов от российских экономоператоров не поступало", - заявил посол России в интервью газете "Сюняц Еркир" на уточнение, может ли другой российский бизнес постигнуть участь компании "Электрические сети Армении" российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

Копыркин констатировал, что Россия - крупнейший внешнеторговый и инвестиционный партнер Армении. По его словам, российские экономоператоры успешно работают в таких системообразующих отраслях армянской экономики, как информационные технологии, горнодобывающий и топливно-энергетический комплекс, ядерная энергетика, транспортная логистика, банковский сектор. "Компании с российским капиталом - крупнейшие налогоплательщики в бюджет республики, активно участвующие при этом в реализации социальных проектов и программ. Исходим из того, что армянские партнеры, в свою очередь, заинтересованы в сохранении и преумножении решающего вклада торгово-экономического сотрудничества с Россией в рост благосостояния и укрепление социально-экономической устойчивости страны", - сказал дипломат.

Посол РФ добавил, что между Арменией и РФ есть ритмично работающий двусторонний механизм - межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству на уровне вице-премьеров, на площадке которой обсуждаются все накопившиеся в экономической сфере вопросы в конструктивном ключе, присущем армяно-российским союзническим отношениям.

Карапетян был задержан 18 июня сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении и арестован на два месяца. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. После ареста начались проверки бизнеса Карапетяна, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации компании ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащей Карапетяну.

15 августа Антикоррупционный суд в Армении продлил еще на два месяца арест бизнесмена Самвела Карапетяна. Суд аргументировал продление ареста там, что "Карапетян может сбежать или чинить препятствия правосудию".