Россия и Индия проведут консультации в преддверии визита Путина

В частности, темами для обсуждений станут обстановка в Южной Азии и на Ближнем Востоке, а также ситуация вокруг Украины

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российско-индийские консультации по региональным вопросам, на которых будут обсуждаться также Украина и Ближний Восток, пройдут 30 сентября в Москве. Сопредседателями встречи будут заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов и заместитель советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Паван Капур.

Как сообщили в пресс-службе аппарата СБ, "в центре внимания переговоров будет обстановка в Южной Азии и на Ближнем Востоке, стороны также планируют обменяться мнениями по ситуации вокруг Украины".

В пресс-службе обратили внимание, что консультации проводятся в преддверии визита президента России Владимира Путина в Индию, который планируется на конец года.

Советник премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал приезжал в Москву в августе, встречался с главой российского государства и с секретарем СБ Сергеем Шойгу.