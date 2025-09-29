МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия преодолеет все трудности и станет еще сильнее, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

В видеообращении по случаю Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией он указал, что в ходе СВО россияне отстаивают "священное право чтить подвиги своих предков, многих поколений истинных патриотов России, воинов и тружеников".

"И так же вместе, плечом к плечу, продолжим обустраивать наш общий дом, великую и независимую страну, суверенное государство. Преодолеем любые испытания и станем только сильнее", - сказал глава государства.