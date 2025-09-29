МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия поступила как должно, поддержав решение Донбасса и Новороссии о воссоединении с РФ. И проводимая сейчас специальная военная операция - это праведная битва, подчеркнул президент России Владимир Путин.

"Мы с вами сделали то, что должны были сделать, и гордимся этим. Поддержали своих братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе. Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры. Ведет праведную битву и трудится вся страна, вся Россия", - сказал он в видеообращении по случаю Дня воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией.

Путин отметил, что россияне вместе защищают любовь к Родине и единство исторической судьбы. "Сражаемся и побеждаем. Отстаиваем коренные национальные интересы, общую память и ценности. Русский язык, традиции, культуру и веру", - подчеркнул он.