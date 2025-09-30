Ликвидация Приднестровья нужна НАТО для создания плацдарма против России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Уничтожение Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) необходимо НАТО для создания очередного плацдарма против России, сейчас страны Североатлантического альянса формируют условия для ликвидации ПМР. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Страны НАТО формируют условия для ликвидации Приднестровья, так как оно является серьезным препятствием для размещения в регионе многонационального западного контингента. Разрушение пророссийских позиций в самом Приднестровье является краеугольным камнем для последующего установления контроля над Молдавией, Румынией и Украиной. По большому счету, ключевая задача Брюсселя и Вашингтона - это наращивание военного присутствия НАТО в регионе и формирование бесшовного ударного плацдарма на юго-восточном фланге", - сказал эксперт.

Степанов отметил, что вступление Молдавии в военный конфликт облегчается тем, что она не входит в состав НАТО и на нее не распространяется действие четвертой или пятой статей устава альянса. "Ее (Молдавию - прим. ТАСС) можно использовать для прямой военной агрессии против Приднестровья без опасений последующей эскалации и гарантированного вовлечения в прямой конфликт России и стран НАТО", - сказал он.

Ранее делегация Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией обвинила Молдавию в незаконном блокировании проезда через контрольно-пропускные пункты в разделительной зоне безопасности приднестровского конфликта и игнорировании обращений граждан. По словам военных, в отношении жителей Приднестровья массово применяются меры, ограничивающие их передвижение, а также создаются искусственные преграды в виде бетонных блоков и дорожных знаков.