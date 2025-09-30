В число инициатив, в частности, входят возможность самозанятых и представителей МСП оформлять кредитные каникулы, а также несколько мер поддержки участников СВО

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые вступят в силу в октябре. В их числе - возможность самозанятых и представителей малого или среднего бизнеса (МСП) оформлять кредитные каникулы, а также ряд мер поддержки участников СВО.

"Самозанятые граждане, представители малого и среднего бизнеса теперь смогут оформить кредитные каникулы. Важно, что воспользоваться ими есть возможность у предприятий любой отрасли", - написал Володин в своем канале в Max.

Также заработают новые нормы, направленные на поддержку специальной военной операции, рассказал председатель Госдумы. Так, 29 сентября вступил в силу закон, усиливающий защиту трудовых прав военнослужащих. Теперь военные после окончания службы смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место, пояснил Володин.

Он добавил, что также будут проиндексированы оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов, повысятся пенсии военных пенсионеров. "Наша задача - поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает ее безопасность", - подчеркнул спикер палаты парламента.

Также с 6 октября вступит в силу закон о защите жилищных прав в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, устанавливающий особенности признания в РФ документов на недвижимость в данных регионах.

С 22 октября микрокредитные компании, полностью принадлежащие субъектам РФ, смогут предоставлять ипотечные займы в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Кроме того, с этой же даты вступает в силу закон о возможности использовать конфискованные товары в гуманитарных целях. Исключение составят спиртосодержащие медицинские средства, алкоголь, табачная продукция, пищевая продукция.