Как отметила председатель избиркома Марина Захарова, избирательная система Херсонской области за три года приобрела дополнительный опыт и стабильность

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Жители Херсонской области за три года региона в составе России показали высокую вовлеченность в судьбу Херсонщины и всей страны, о чем говорят прошедшие за это время избирательные кампании. Об этом ТАСС сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

"С каждой прошедшей в регионе избирательной кампанией мы отмечаем растущий интерес наших избирателей. Это подтверждает повышение уровня доверия к выборам. Наши граждане начинают отчетливо понимать, что именно их решение непосредственно влияет не только на личную судьбу каждого, но и на будущее родного региона и всей страны. Соответственно, возрастает и ответственность граждан за принимаемые ими решения", - сказала Захарова.

Она добавила, что за три года избирательная система Херсонской области приобрела дополнительный опыт и стабильность.

"Для нас особенно важно, что мы чувствуем искреннюю поддержку наших граждан. Это связано главным образом с тем, что членами избирательных комиссий являются обычные люди, с которыми мы регулярно общаемся в повседневной жизни", - подчеркнула глава избиркома.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. 28 сентября 2023 года Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.