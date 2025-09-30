По словам первого замруководителя администрации президента РФ, железная воля, мудрость и умение Владислава Ардзинбы сплотить нацию вдохновили народ на борьбу и привели к сентябрьскому триумфу 1993 года

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в поздравлении граждан Абхазии с Днем победы и независимости отметил большой вклад первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы в свободу республики, передает корреспондент ТАСС.

30 сентября 1993 года завершилась Отечественная война народа Абхазии, длившаяся 413 дней. В этот день Вооруженные силы Абхазии выдворили с территории республики войска госсовета Грузии и водрузили государственный флаг на границе с Грузией по реке Ингур.

"Особая роль в этой победе принадлежит первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинбе. Его железная воля, мудрость и умение сплотить нацию вдохновили народ на борьбу и привели к знаменитому сентябрьскому триумфу 1993 года. Он заложил фундамент современной абхазской государственности и крепких отношений Абхазии и России, задал высокую планку для новых руководителей республики. Преемственность поколений, верность традициям отцов-основателей - вот надежный залог стабильности и процветания Абхазии", - сказал Кириенко.

Свыше 400 дней войны показали всему миру несгибаемую волю народа Абхазии, подчеркнул Кириенко. Сегодня РФ и граждане республики чтят память тех, кто отстоял свободу и независимость Абхазии, добавил он.

В грузино-абхазской войне с абхазской стороны погибли около 3 тыс. военнослужащих и мирных жителей, до 5 тыс. получили ранения, до 200 человек пропали без вести.