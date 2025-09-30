В Самарской области губернатор возглавит правительство после реорганизации

Новую структуру органов исполнительной власти региона в ближайшее время направят на утверждение в губернскую думу

САМАРА, 30 сентября. /ТАСС/. В Самарской области губернатор будет возглавлять правительство после его реорганизации. О новой структуре органов исполнительной власти региона, которую в ближайшее время направят на утверждение в губернскую думу, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании кабинета министров.

"Правительство Самарской области - самостоятельный орган управления. Его возглавляет губернатор. Членами правительства станут заместители губернатора", - сообщил Федорищев. Он подчеркнул, что изменения должны вступить в силу с 15 сентября 2026 года после прохождения всех согласований.

Федорищев сказал, что предложит на должность первого заместителя председателя правительства кандидатуру министра финансов региона Ольги Собещанской, а на должность заместителя председателя правительства и министра градостроительной политики - действующего министра Андрея Грачева. Заместителем председателя правительства по вопросам взаимодействия с органами безопасности в Самарской области будет назначен выходец из структур МЧС Владимир Кий.

В новой структуре наименование должности вице-губернаторов изменится на заместителей губернатора, и их будет не пять, как в настоящее время, а четыре. На должность заместителя по социальной работе будет предложена кандидатура нынешнего заместителя председателя правительства Регины Воробьевой. Совмещать должности заместителя губернатора и министра строительства будет предложено действующему министру Александру Фомину. На должность заместителя губернатора по активному долголетию и развитию человеческого капитала предложат кандидатуру министра спорта Лидии Рогожинской. Федорищев предложит кандидатуру Александра Фетисова, в настоящее время занимающего пост первого вице-губернатора, на должность заместителя губернатора, который будет курировать представительство Самарской области. Губернатор сообщил также о намерении пригласить в состав правительства глав городов Самара, Тольятти и Сызрань.

Федорищев в августе анонсировал реструктуризацию правительства, в результате которой должно сократиться количество вице-губернаторов и министерств. Также реструктуризацию правительства сопроводит его техническая отставка.