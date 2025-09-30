Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что эта сессия будет самая насыщенная

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приедет 2 октября на пленарную сессию ХХII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях мероприятия.

"Конечно, главное событие [заседания] будет послезавтра, когда приедет президент Путин. Я думаю, что эта сессия будет самая насыщенная, и ждем вопросов и ответов нашего президента", - указал он.

Комментируя итоги состоявшейся сессии, глава МИД РФ отметил, что впечатления остались, "как всегда, позитивные". "Мне очень нравится аудитория, аудитория внимательная, неангажированная и старается всегда прояснить те или иные аспекты, связанные с внешней политикой", - уточнил Лавров.

"Поэтому я считаю это очень полезным начинанием, и мы не только рассказываем, отвечая на вопросы участников, но и черпаем определенные идеи, которые в некоторых случаях воплощаются в практическую политику", - констатировал глава российского дипведомства.

ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.

Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.