Лавров заявил, что пока не видел план Трампа по Газе

Определяться окончательно надо будет только тогда, когда будет известно мнение всех соседей Палестины и Израиля, отметил глава МИД РФ

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пока не видел плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, окончательно по нему можно определиться после выражения мнения всех сторон.

"Мы не видели этого плана, мы только слышали комментарии о том, из чего он состоит. <…> И я слышал, что вот этот международный орган, который будет управлять, временно управлять Газой, планирует возглавить Тони Блэр. Он сам вроде уже об этом объявил. Но, повторю, я деталями не владею, не знаю, какие собираются полномочия ему предоставить, как к этому относятся арабские страны", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос на полях XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Знаю, что некоторые из них уже приветствовали план Дональда Трампа. Но, конечно, определяться окончательно надо будет только тогда, когда мы узнаем мнение всех соседей Палестины и Израиля, и вообще стран региона, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества государств залива и самих палестинцев прежде всего", - подчеркнул Лавров.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне объявил о поддержке плана президента США по завершению военных действий в Газе, но отметил, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".