Кимаковский: Киев хочет устроить провокации в Польше из-за поражений на поле боя

По словам советника главы ДНР, Украина заинтересована "в раскачивании лодки вокруг России"

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Попытки киевского режима организовать провокации в Польше связаны с поражениями, которые он терпит на поле боя, и надеждами втянуть стран НАТО в масштабную войну против России. Такую точку зрения ТАСС выразил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Киев заинтересован в раскачивании лодки вокруг России. Для этого организовать всяческие провокации. Сначала якобы дроны в воздушном пространстве Польши и Румынии, теперь подготовка провокации с участием якобы российской ДРГ. Цель у всего этого одна - развязать масштабную войну против России с участием стран НАТО. А для этого Киеву необходимо продемонстрировать ложные намерения России, якобы в направлении эскалации конфликта и расширения его масштаба", - сказал Кимаковский.

Он пояснил, что основной причиной этих действий Киева является обрушение линии фронта на ряде участков и стремительные потери территорий.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Киев готовит "новую резонансную провокацию". По данным СВР, Украина готовится к инсценировке в Польше с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), которая якобы состоит из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.