Лавров удивится, если США сочтут Украину ответственной державой для Tomahawk

Крылатые ракеты американцы далеко не всем поставляют, отметил глава МИД РФ

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что будет удивлен, если Вашингтон сочтет Киев ответственной стороной для использования крылатых ракет Tomahawk.

"Tomahawk американцы далеко не всем поставляют. Из европейцев, если я не ошибаюсь, - в Испанию и в Нидерланды, остальным как-то остерегаются. И если они считают, что Украина - это ответственная держава, которая будем ими (ракетами Tomahawk - прим. ТАСС) ответственно пользоваться, то это будет для меня удивительным", - сказал Лавров журналистам на полях XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".