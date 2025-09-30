Украинцы очень долго говорили, что десятки тысяч детей пропали, и Россия их "вывезла", подчеркнул глава МИД РФ

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Большая часть из переданного в Стамбуле украинской стороной списка 339 детей оказалась либо взрослыми, либо вне территории России. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Украинцы очень долго говорили, что десятки тысяч детей пропали, и Россия их "вывезла". Когда встречались в очередной раз в Стамбуле делегации России и Украины, наша делегация настаивала: дайте нам, пожалуйста, список этих детей, это же серьезный вопрос. После долгих уговоров настойчивых украинцы передали список из 339 детей. Из них большая часть оказалась не детьми, а взрослыми и никаким образом не относящихся к нахождению на территории Российской Федерации, большая часть оказалась не в России, а в Европе", - сказал Лавров.