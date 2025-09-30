Программа была запущена в 2025 году, напомнил вице-премьер РФ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Все показатели национального проекта "Инфраструктура для жизни", который запущен с января 2025 года, выполняются. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы в этом году по вашему поручению запустили нацпроект "Инфраструктура для жизни". Причем надо отметить, что вместе с губернаторами очень быстро настроили, перестроились с прежних нацпроектов. По итогам прошедшего времени пока все запланированные показатели выполняем", - сказал он.

"Инфраструктура для жизни" - национальный проект, который стартовал с 1 января 2025 года. Его задача - улучшение жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры.