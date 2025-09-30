Глава МИД РФ также отметил, что российская сторона считает инициативу глобального управления, выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином, полезной и нацеленной на исправление ситуации

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Западные страны злоупотребляют исторически сложившимися ведущими позициями в международных многосторонних механизмах для достижения своих эгоистичных целей. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Лавров отметил, что российская сторона считает инициативу глобального управления, выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином на прошедшем в Тяньцзине саммите ШОС, полезной и нацеленной на исправление ситуации, "когда механизмы глобального управления полностью подчинены Западу". "И Международный валютный фонд, там США препятствуют решению об увеличении квот для стран глобального Юга, и во Всемирном банке, где идет просто злоупотребление ведущими позициями Запада", - указал министр.

Глава МИД РФ напомнил, что недавно председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен "с гордостью" заявила о выделении 1,5 млрд евро на восстановление Палестины, но при этом ЕС и Всемирный банк тратят "в сотни раз больше" на вооружение Украины. "Вот эта предвзятость, это злоупотребление многосторонними механизмами для продвижения своих односторонних геополитических эгоистичных целей - это беда", - подчеркнул он.

Лавров указал, что Всемирная торговая организация также нуждается в реформах, поскольку там США "уже не один десяток лет блокируют работу органа по урегулированию споров". "Прежде всего блокируют для того, чтобы этот орган не рассматривал обращения со стороны Китая в дискриминации, в нарушении правил Всемирной торговой организации со стороны западных стран в торговле с КНР. И Организация Объединенных Наций, конечно же, реформа Совета Безопасности, других структур должна быть справедливой, включая реформу секретариата ООН, где ключевые позиции, от которых зависит и деятельность всей системы организации ООН и распределение финансовых ресурсов в рамках секретариатских структур, все позиции приватизированы представителями НАТО и Евросоюза. Это непорядок, поэтому мы будем выступать за реформу глобального управления", - сказал министр.

"Что касается практических аспектов [инициативы КНР], то мы, конечно же, исходим из того, что китайские товарищи как инициаторы этого предложения будут конкретизировать свои подходы, и мы будем активно этому содействовать", - добавил Лавров.

О заседании

ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.

Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.