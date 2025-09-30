Захарова назвала "биполяркой" новости о росте числа русскоговорящих на Украине

Дипломат также задалась вопросом, как ведутся подсчеты

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала биполярным расстройством признание языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской в том, что в стране снова увеличивается количество граждан, говорящих на русском языке.

Дипломат поинтересовалась в своем Telegram-канале, как на Украине ведут подсчет и назвала последние заявления "новостями биполярки". Захарова с иронией предположила, что украинские власти встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют, бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих, устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом "кот или кит?".

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.