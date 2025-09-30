По мнению замсекретаря Совбеза РФ Александра Венедиктова, опыт двух стран "важен для всех членов международного сообщества, выступающих за дальнейшее развитие многополярной системы международных отношений"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Независимая политика Москвы и Нью-Дели показывает пример другим странам, как нужно противостоять диктату, уверен заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов.

"Независимая и ответственная политика наших стран является важным фактором в обеспечении глобальной безопасности и стабильности. Россия и Индия показывают пример того, как успешно отстаивать политический и экономический суверенитет, противостоять диктату", - сказал Венедиктов на российско-индийских консультациях по региональным вопросам.

По мнению замсекретаря Совбеза РФ, "этот опыт важен для всех членов международного сообщества, выступающих за дальнейшее развитие многополярной системы международных отношений".

"Мы дорожим особо привилегированным стратегическим сотрудничеством с Индией", - заверил Венедиктов, подчеркнув, что в основе партнерства двух стран - "многолетняя дружба и учет интересов друг друга".

"Главы России и Индии находятся в постоянном контакте, и сейчас наша главная задача - подготовить предстоящий визит президента Российской Федерации в Нью-Дели", - отметил замсекретаря СБ РФ. Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин приедет в Индию в конце года.

Венедиктов заметил, что "укрепление двусторонних контактов дополняется успешным сотрудничеством в многостарых форматах, таких как БРИКС и ШОС". "У нас совпадающие или близкие позиции на ключевым глобальным и региональным проблемам", - констатировал он.

"Мы приветствуем нормализацию между Индией и Китаем и готовность ваших сторон устранять двусторонние противоречия, что было видно на саммите ШОС в Тяньцзине", - сказал Венедиктов.